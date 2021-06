Dosaggio delle beta-hCG dopo un aborto spontaneo

varie perdite poi è arrivato il ciclo o non so come chiamarlo, sono stata



Salve cara signora, coraggio!

E’ dura accettare la sconfitta di una gravidanza che finisce così in fretta, quando si ha avuto appena il tempo di assaporare la vertigine del test positivo…

Sono sicura che con il suo compagno vi saprete sostenere per essere ancora più pronti ad accogliere nuovamente dei figli un domani.

Quanto alle beta-hCG, non si azzerano immediatamente: possono occorrere da 4 a 6 settimane perché questo accada!

Solitamente si procede con controlli dei valori delle beta-hCG a giorni predefiniti fino a che queste non scendono sotto il valore di 5.

Tuttavia, escludo che abbia senso effettuare dosaggi a giorni alterni delle beta-hCG fino al loro previsto azzeramento: direi che se al prossimo controllo fossero già in calo, ci si potrebbe accontentare di ripeterle con cadenza al massimo settimanale, così da evitare di dissanguarsi inutilmente.

Spero di esserle stata di aiuto e di risentirla presto con buone notizie, cordialmente.



