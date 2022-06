Dosaggio dell’ormone beta-hCG in ottava settimana: è troppo alto questo valore?

Una domanda di: Alessandra

Alla sesta settimana i valori del beta erano 7.801,40 adesso alla ottava settimana sono 30.962,80: è possibile che in una settimana siano aumentati così tanto? La ringrazio per la sua disponibilità.



Gentile signora, i valori dell’ormone gonadotropina corioica umana, chiamato appunto con la sigla beta-hCG, aumentano molto rapidamente in caso di gravidanza, circa del 50 per cento ogni due giorni. Il valore che lei riporta è corretto rispetto al range che viene indicato nel referto (penso anche nel suo). Non so perché sta continuando a effettuare il dosaggio del beta-hCG in quanto non mi ha riferito la ragione per la quale il suo ginecologo glielo ha consigliato, tuttavia posso dirle in generale che in ottava settimana per valutare l’evoluzione della gravidanza si ricorre all’ecografia, molto più dirimente rispetto al valore del beta-hCG. Con cordialità.

