Doxiciclina assunta proprio a inizio gravidanza

Una domanda di: Franca Maria

Le scrivo in merito alla circostanza che non sapendo avvenuto il concepimento ho assunto il farmaco Bassado per circa 11 giorni. L’ovulazione è stata il giorno 19 e dal 25 al 6 ho assunto il farmaco. Potrebbe indicarmi che rischi si ricorrono? La ringrazio anticipatamente.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Francesca, gli studi sull’uso di doxiciclina nel I trimestre di gravidanza non hanno documentato un aumento del rischio di malformazioni. Consideri, inoltre, che l’assunzione è avvenuta verosimilmente in un periodo molto precoce della gravidanza, prima che avesse inizio la formazione degli organi embrionali. Si tratta di un antibiotico controindicato nel II e III trimestre di gravidanza in quanto in questo periodo può causare alterazioni nello sviluppo dei denti e nelle crescita delle ossa. Cordiali saluti.

