Doxiciclina (Miraclin) assunta nel periodo del concepimento: ci sono rischi?

Una domanda di: Noemi Grazie della possibilità di avere un confronto! Sono preoccupata perché ho assunto Miraclin per 10 giorni (dal 21 al 30 novembre) presumibilmente durante il concepimento e ho scoperto solo dopo di essere incinta (12 novembre). Attualmente sono alla 5^ settimana di gravidanza e ho paura che possa avere danneggiato il mio organismo e ci possano essere delle percussioni sullo sviluppo del feto.



Gentile Noemi,

gli studi sull'uso di doxiciclina (Miraclin) nel 1° trimestre di gravidanza non documentano un aumento del rischio di malformazioni.

Nel suo caso, inoltre, è verosimile che l'esposizione al farmaco sia avvenuta prevalentemente nelle prime due settimane di gravidanza, prima dell'inizio della formazione degli organi embrionali e questo rende ancor più improbabile un aumento del rischio di difetti congeniti.

Gli antibiotici della classe della doxiciclina (tetraclicline) sono controindicati nel 2° e 3° trimestre di gravidanza, in quanto possono causare problemi allo sviluppo delle ossa e dello smalto dei denti, ma non appunto a inizio gravidanza, specialmente se in prossimità del concepimento. Cordiali saluti.



