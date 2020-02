Dubbi all’inizio della terza gravidanza

Una domanda di: Elena

Sono una donna di 37 anni con 2 figli di 12 e 11 anni e desidero un terzo figlio. Così rimango incinta, prenoto la visita che riesco a fare solo all’ottava settimana, ma la ginecologa mi dice che è tutto ok….tutto perfetto…mi prescrive le analisi, il giorno dopo le vado a fare, le ritiro, le porto e la dottoressa mi consiglia visita endocrinologa per FT4 un po’ basso e vitamina D….passano altri 2 giorni, faccio la visita dall’endocrinologo, mi dice di assumere Eutirox, così il giorno stesso mi reco in farmacia e compro sia Eutirox sia la vitamina D, che inizio ad assumere naturalmente la mattina dopo a stomaco vuoto. Inizio il giorno della visita dall’endocrinologo a non sentire alcun sintomo della gravidanza, né seno dolorante né nausea, da sabato ad oggi ancora nessun sintomo, stamattina dopo una starnuto mi è uscito un po’ di liquido (quasi acqua) dalla vagina.



Gentie signora , non ho ben compreso la domanda. Se si riferisce allo sviluppo della gravidanza ripeta il controllo clinico-ecografico per vedere che l’embrione si sviluppi regolarmente. Se si riferisce alla funzionalità della tiroide ripeta i controlli alla scadenza indicata dall’endocrinologo.

Se si riferisce alla leucorrea (secrezione vaginale), all’inizio è generalmente fisiolgica, ma se cambia di consistenza o ha anche un odore sgradevole può essere indicato un tampone vaginale per verificre non siano presenti dei germi. Questo vale anche se compaiono prurito, fastidio, brucione.

In ogni caso suggerisco di far riferimento al suo specialista di fiducia.

Auguroni.

