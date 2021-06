Dubbi dopo il test dell’alfafetoproteina

Una domanda di: Giulia

Mi è stato prescritto l’esame della alfafetoproteina come esame di routine

dal ginecologo, la traslucenza e il bitest sono andati bene. Quando ho

effettuato l’esame mi trovavo a 16+1 ma i valori mi preoccupano molto, sono

troppo alti rispetto alle mie settimane. Cosa significa?

Alfafetoproteina: 49,9 ng/ml

Mediane espresse in ng/ml per settimane di gravidanza:

14 sett: 27,9

15 sett: 30,9

16 sett: 36,1

17 sett: 40,4

18 sett: 48,3

19 sett: 54,8



Cristiana De Petris Cristiana De Petris

L’alfafetoproteina (AFP) è una proteina prodotta principalmente dal fegato del feto.

Alcune patologie come ad esempio le trisomie 21, 18, 13 e i difetti del tubo neurale possono fare incrementare o diminuire la concentrazione di questa alfafetoproteina.

Per essere più precisa però dovrei sapere anche i valori di HCG e UE3 in quanto un aumentato rischio di spina bifida è associato ad un alta concentrazione di AFP e a dei valori normali di HCG e di UE3 mentre ad esempio un aumenato rischio di avere un feto affetto da trisomia 21 è associato ad una bassa concentrazione di AFP ed alta concentrazione di HCG e bassa concentrazione di UE3.

Tengo sempre a precisare che comunque sono esami di screening e non diagnostici. Comunque sia, il suo ginecologo curante le suggerirà di effettuare altri accertamenti, tra cui l’ecografia. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto