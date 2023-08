Dubbi dopo la cervicometria

Una domanda di: Letizia

Ho fatto la visita ginecologica a 31+5 settimane, la ginecologa mi ha fatto dei tamponi vaginali e endocervicali perché ha visto che il collo dell’utero è posteriore, OUI chiuso, OUE svasato lungo 2cm. Cervicometria 2.59cm. Che vuol dire? Lei mi ha consigliato di stare un po’ in piscina per alleggerire il peso dell’utero, e mi ha consigliato di stare a riposo. Per lei stare a riposo devo stare più tempo a letto? Oppure evitare sforzi e fare le classiche faccende domestiche tranquillamente? Attendo notizie.



Cara signora, mi permetto di chiederle come mai rivolge a noi, che rispondiamo da remoto e senza avere avuto modo di effettuare l’ecografia, le domande che sarebbe stato più che lecito formulare alla sua ginecologa? Non saprei proprio cosa intendeva dire la sua ginecologa prescrivendole il riposo, ma penso che glielo abbia precisato in maniera circostanziata. Comunque sia, no non si deve stare a letto in gravidanza, ma semplicemente non strapazzarsi. Non camminare per ore. Non fare i mestieri di casa pesanti. Non saltare, né fare a piedi piani e piani di scale di corsa. Quel che serve è il buon senso, quindi. Camminare senza affaticarsi, occuparsi di faccende lievi, che non stanchino e che non impongano sforzi fisici, invece si può. I mobili non si possono spostare, per intenderci, ma spolverare sì. L’OUI è l’orifizio uterino interno, l’OUE è l’orifizio uterino esterno cioè la parte del collo dell’utero che comunica direttamente con la vagina. Il suo OUI è chiuso e quindi va bene. La cervicometria è la misurazione della lunghezza del collo dell’utero che si esegue per mezzo dell’ecografo. In gravidanza, la lunghezza del collo dell’utero è nella norma quando è uguale o maggiore ai 25 millimetri, quindi la cervicometria da lei effettuata non ha evidenziato un problema. Solo il suo OUE si è leggermente modificato ed è forse per questo che la sua ginecologa le ha consigliato di stare a riposo e di nuotare per alleggerire la pressione che la cervice riceve in quest’epoca della gravidanza. Comunque sia, questo non significa automaticamente che lei partorirà prima. Detto tutto questo, le suggerisco di riparlare con chi la segue e le ha effettuato l’ecografia per ottenere tutte le informazioni del caso e in particolare chiedere se ipotizza un parto pretermine. Cordialmente.

