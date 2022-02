Dubbi dopo la devitalizzazione di un dente

Una domanda di: Sergio

Salve, ho una carie da molti anni a un molare quello vicino al dente del giudizio che appunto per la sua posizione errata l’ha fatto cariare, ora il dentista dopo i raggi ha deciso di devitalizzarlo, ma volevo capire se l’assenza di dolore, che è passato dopo un antibiotico ma non è più ritornato nonostante la carie fosse molto estesa, dipenda dalla condizione del dente o da altro. Comunque ieri mi hanno devitalizzato il dente, solo la prima parte, e me l’hanno otturato temporaneamente, ma sento uno sgradevole sapore del medicinale che hanno messo, volevo sapere se passerà e se il medicinale può far male all’organismo.

Grazie.





Laura Strohmenger Laura Strohmenger Caro Sergio, le formulo la mia interpretazione di ciò che lei racconta.

La carie dentale se non diagnosticata e trattata può compromettere la polpa dentale racchiusa nella radice/i del dente.

Tale processo può’ essere asintomatico oppure comportare dolore o lesioni evidenziabili ad una radiografia. In base alla diagnosi che nel suo caso può’ essere stata formulata dopo una radiografia si propone e si pratica la devitalizzazione. L’obiettivo è quello di rimuovere la polpa dentale infetta, sagomare bene la porzione radicolare che la conteneva ed otturare la stessa con del materiale adeguato ad ottenere un sigillo definitivo della spazio che è stato disinfettato.

L’intervento è lungo e complesso, di solito necessita più di una seduta. Per tale motivo tra le varie sedute si pone nella zona trattata una otturazione provvisoria che può dare l’effetto che lei denuncia. Tutto normale secondo me.

Si faccia comunque finire la terapia intrapresa con fiducia. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto