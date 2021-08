Dubbi dopo la Fivet

Una domanda di: Sonia

Ho fatto la prima ecografia transvaginale: ho un embrione di

LVS 6.4mm corrispondente a 6 settimane e 3 giorni di gestazione dotato di

attività cardiaca, ma risulta un’area anecogena di 22x9mm suggestiva di

distacco del trofoblasto. È rischioso per la mia gravidanza? Poi le

facevo un’altra domanda: ho fatto la Fivet e h provato a farmi

mettere in carico dal sistema sanitario nazionale e mi è stato detto che

prima della 12^ settimana non mi prendono e che con questo distacco non

possono prendermi. È una cosa normale?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

un’area di mancato accollamento o di distacco deciduo-coriale è molto comune, e nella maggior parte dei casi ininfluente. In genere poi un centro PMA segue la gravidanza fino alla 7-8 settimana, fino alla fine della supplementazione ormonale. Poi la gravidanza è esattamente come le altre, non vedo perché non dovrebbe essere seguita in ambulatorio SSN. Con cordialità.

