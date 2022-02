Dubbi dopo la prima ecografia

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, io direi di aspettare a fasciarsi la testa e a considerare che tutto sia perduto almeno fino al prossimo controllo ecografico che presumo sarà già domani (anzi, mi scusi se non le ho risposto prima d’ora ma è un periodo impegnativo per la nostra famiglia).

Guardi, la questione è che non è sempre detto che l’embrione si sviluppi coerentemente con la mancata mestruazione e infatti capita di dover “ridatare” la gravidanza, ossia aggiustare per eccesso o per difetto le settimane effettive di sviluppo dell’embrione in base al dato ecografico raccolto nel primo trimestre. Questo perché noi donne non siamo delle macchine e di conseguenza il giorno dell’ovulazione non per forza cade al 14° giorno di ciclo in tutti i cicli e in tutte le donne, ma di volta in volta potrà accadere intorno al 14° giorno se si hanno i cicli regolari e in qualsiasi altro periodo se i cicli sono irregolari.

Di qui il grandissimo aiuto dell’ecografia per datare la gravidanza con precisione e stabilire quando sia stato concepito effettivamente l’embrione.

Poi c’è la possibilità che l’embrione che si sta sviluppando per difetto non sia un concepimento tardivo ma proprio una gravidanza che non sta evolvendo per il meglio e quindi probabilmente destinata ad interrompersi.

Forse il collega ha voluto mettere avanti le mani per prepararla ad un possibile quadro di aborto interno…io che non ho assistito all’ecografia, in base a quanto lei mi riporta, sarei fiduciosa che al prossimo controllo l’embrione invece sia cresciuto e sia anche visibile il suo battito cardiaco…glielo auguro di cuore!

Resto a disposizione se desidera e se vuole e può mi tenga aggiornata, cordialmente.



