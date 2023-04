Dubbi dopo le indagini prenatali

Una domanda di: Ivi

Salve, ho 40anni alla mia prima gravidanza ottenuta da ICSI. Procedeva tutto bene, finché ho fatto la morfologica dove è stato riscontrato che il mio piccolo è inferiore all’epoca gestazionale. Queste sono le sue misurazioni: DBP 46mm DFO 63mm CC 171.2mm CM 4.2 mm DTC 19.9 mm CA 143.0mm Omero 28.1 mm Femore 28.7 mm DBP/DFO 0.73 CC/CA 1.28 BPD/femore 1.60 Cranio, encefalo,faccia, colonna, collo, cute, torace, cuore, parete addominale, apparato gastroenterico, urinario, estremità, genitali: tutto normale. Peso stimato 270 grammi. Localizzazione placentare: posteriore bassa marginale. Liquido amniotico normale. Funicolo 3 vasi. Inserzione funicolo marginale. PI sinistro 1.720 PI destro 1.190 PI medio 1,455 NOTCH a sinistra. Questi possono fare sospettare delle anomalie cromosomiche e/o genetiche? (Premesso che test combinato e DNA fetale intermedio ok quindi fino alla morfologica non ho avuto indicazioni a proseguire con l’amniocentesi). È possibile che l’evoluzione naturale migliori o dobbiamo aspettarci il peggio? Grazie anticipatamente.



Eleonora Porcu Eleonora Porcu

Gentile signora, lei ha già fatto il DNA fetale e il test combinato e sa anche che cosa hanno evidenziato, visto che ha scritto “test combinato e DNA fetale intermedio ok”: non so che cosa potrei aggiungere di più. Il mio consiglio è di affidarsi con fiducia al suo ginecologo curante, che possiede tutte le informazioni sulla sua situazione clinica e, di conseguenza, può essere in grado ben più di un medico che parla da remoto sulla base di notizie frammentarie, di indicarle la strada da seguire ed eventualmente, per quanto possibile, di azzardare previsioni su quanto accadrà. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto