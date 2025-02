Buongiorno dottoressa!

Dopo un percorso di PMA finalmente abbiamo avuto il nostro positivo! Fino ad ora abbiamo effettuato bi test ed ecografia trans nucale, esami genetici e

tutto è risultato nella norma. Ho effettuato ieri l’ecografia morfologica (21+3).

Le riporto di seguito i valori riscontrati:

DBP 55.1 (38 percentile)

DOF 71.9

CC 201.2

TCD 24.3

DA AP 59.0

DA TR 58.4

CA 184.4

Femore 38.5

Omero 35.5 (26 percentile)

CC/CA 1.09 (16 percentile)

DA Medio 58.7

Area ell tronco 27.1 cm2

Area rett tronco 34.4 cm2 (94 percentile)

Femore/DBP 0.70

Femore/CC 0.19

Femore/CA 0.21

BPD/OFD 0.77 (30 percentile)

Doppler materno:

HR MEDIO 93 bpm

PI MEDIO 0.64

Come le sembrano le misure? Mi hanno detto che tutto è nella norma ma mi sono preoccupata un po’ per i parametri inferiori al 50 e prossimi al 95 percentile che le ho riportato in parentesi. Posso stare tranquilla?

Grazie mille e buon lavoro!