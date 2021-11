Dubbi dopo l’ecografia

Una domanda di: Angela

Buongiorno dottoressa mi ritrovo in una situazione che non so neanche io…Il giorno 17 settembre ho l’ultimo ciclo eil giorno 18 ottobre faccio clerablu che mi dice

“incinta 1/2settimane”. Dopo due giorni faccio il dosaggio delle beta ed era 71,63, dopo

una settimana ho perdite rosa rosse e marroni, vado in ospedale e

ripeto il dosaggio delle beta era salita a 100, dopo tre giorni ripeto beta 290 dopo 6

ripeto beta 700 faccio eco si vede un puntino di 3mm e siamo al giorno 4 novembre che

sarebbe di 7 settimane secondo il calendario ostetrico. Cosa pensate? Posso aver concepito tardi o perso un gemello?





Arianna Prada Arianna Prada Buongiorno, le beta-hCG sono sicuramente di ausilio nelle gravidanze iniziali per capire la sede e l’evolutività delle stesse. Tuttavia spesso non possono essere considerate isolatamente ma vanno interpretate con la clinica e con l’ecografia pelvica.

La ripetizione di questi esami senza rispettare i giusti tempi di attesa crea confusione e sconforto nelle donne perché purtroppo non si possono avere delle risposte certe senza aspettare le corrette tempistiche di controllo.

Immagino che i colleghi a questo punto le abbiano dato un appuntamento distanziato di almeno sette giorni. Con questa ecografia sapremo quando è stata concepita questa gravidanza e la sua evolutività.

Si affidi al suo ginecologo e stia tranquilla.

