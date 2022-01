Dubbi dopo l’ecografia

Una domanda di: Carlotta

Scrivo perché all’ultima ecografia, avvenuta a

23+4, le misure del mio bambino rientravano in quelle dell’età gestazionale

(o meglio a 23+1 perché, per tutti i valori il riferimento è 23+4 mentre il

valore di HC landlock è 22+6). Però, all’ecografia precedente, svolta a 17

settimane, il mio bambino era ad un’età gestazionale di 18 settimane.

Questa variazione, per cui ora è in linea con la sua età mentre prima era

leggermente avanti nello sviluppo, è preoccupante o può succedere ed è

normale?

Il mio ginecologo non mi ha detto nulla e, semplicemente, ha rilevato uno

sviluppo in linea.

Grazie mille.





Patrizia Mattei Patrizia Mattei Cara signora è tutto perfettamente normale. L'ecografia ha delle variazioni nelle misurazioni che dipendono dall'operatore, dall'apparecchio e dalla crescita del bambino. L'importante è che i parametri rientrino nella norma e questo è il suo caso. Anche trovare dei valori come 18 settimane a 17 è compatibile con l'epoca gestazionale. Lei è di 23,4 settimane e l'ecografia corrisponde a questo quindi può stare tranquilla. Cordiali saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.