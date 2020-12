Dubbi dopo l’ecografia

Una domanda di: Dora

Salve dottoressa, io ho fatto ieri pomeriggio un’ecografia che ha evidenziato una sacca vuota. Mi hanno avvertito che il bimbo potrebbe essere al di fuori dalla sacca. Da 2 mesi non mi arriva il ciclo. Dall’esame delle urine non sono emerse infezioni. Sono un po’ preoccupata. Mi hanno detto che potrei essere anche essere incinta ma non è sicuro. Resto in attesa della sua risposta, dottoressa.





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, per avere un’idea di quello che sta succedendo bisogna che faccia un’altra ecografia a distanza di una settimana dalla precedente e che effettui due prelievi di sangue per il dosaggio delle beta-hCG a distanza di due-tre giorni uno dall’altro. Con cordialità.

