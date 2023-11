Dubbi dopo l’ecografia effettuata in 33^ settimana

Una domanda di: Giada

Salve io a 31 settimane ho fatto l’ecografia dell’accrescimento, mi hanno detto che la bimba risulta più piccola, peso stimato 1400 con queste misure

BPD 74mm CC 281mm CA252mm femore 58mm e mi hanno rivalutato a 33 settimane dicendomi la bimba è cresciuta di poco (1800) che però ha la testa più

piccola, le misurazioni sono nella foto che ho allegato, e tra 15 giorni ho un’altra rivalutazione, non so se posso stare tranquilla o ci possa essere qualcosa che non va.



Gentile Giada,

innanzitutto va precisato che la crescita del feto può essere valutata solo ed esclusivamente mediante le misure rilevate con l’ecografia, mentre la stima del peso fetale ha una accuratezza che è di più o meno 15% ed è l’elaborazione delle misure rilevate con algoritmi diversi (secondo vari Autori quali Hadlock), ma non può darci il peso preciso del feto. In altre parole, l’ecografia non ha una bilancia, non è una bilancia. Le misure rilevate durante l’ecografia che lei allega sono nei limiti di norma, la curva di crescita va valutata nel suo complesso con tutti parametri ecografici e dall’inizio della gravidanza, considerando la situazione clinica. In pratica non è possibile esprimere un giudizio sulla “normalità” o meno del feto solo su una misura. Credo che sia opportuno che ne riparli con il suo ginecologo in modo da avere un quadro completo e più esaustivo.

Mi spiace non poter dire di più, ma onestamente quello che posso dire oggi è solo questo.

Cordialmente.

