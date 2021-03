Dubbi dopo l’impiego della gonasi

Per poter stabilire a cosa è dovuto un sanguinamento occorre effettuare specifici controlli.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Una domanda di: Rosalba Salve volevo un chiarimento. L’ultima mestruazione l’ho avuta il 21/02, ho ovulato il 2 marso, ho fatto la gonasi (gonadotropina corionica) la sera e nei giorni successivi ho avuto rapporti non protetti. Ora il 10 marzo ho avuto delle perdite e dolori tipo mestruali. E possibile che sia un ciclo anomalo? E’ possibile dopo una settimana dall’ovulazione arrivino le mestruazioni? Grazie mille in anticipo per la risposta.

Gli Specialisti Rispondono

Ci sono vari tipi di intervento che possono correggere una forma del cranio poco armonica. »

Gli Specialisti Rispondono

Occorre stare molto attenti a non trasformare l'ora dei pasti in un momento in cui il bambino tiene in pugno tutta la famiglia e il modo migliore per evitarlo, favorendo un rapporto sereno con il cibo, è mostrare indifferenza se rifiuta una cibo e zero esultanza se, invece, lo mangia. »

Gli Specialisti Rispondono

Le mamme sono specializzate in sensi di colpa, ma forse riuscirebbero a nutrirne di meno se solo acquisissero la consapevolezza che la tristezza e l'ansia che ne derivano non fanno bene alla serenità del bambino. »