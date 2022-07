Dubbi dopo lo striscio cervicovaginale

In presenza di sintomi, come bruciore e dolore dopo un rapporto sessuale, è opportuno effettuare oltre allo striscio cervicovaginale anche il tampone vaginale.

Buongiorno signora. L’esame che lei ha eseguito ad una prima valutazione è un citologico vaginale. Tale esame ha come obbiettivo lo screening delle lesioni pre tumorali del canale vaginale e cervicale. Valuta anche la flogosi e la presenza di alcuni germi . Tuttavia non è l’esame che permette di valutare completamente la presenza di una infezione. Il batteriologico vaginale invece sia nella sua versione tradizionale (coltura) sia in quello molecolare ha proprio la capacità di valutare tipo di germi definendo la presenza di patogeni e di permettere la più adeguata terapia. Pertanto suggerisco l’esecuzione di tale precedura ed una eventuale terapia specifica. Sperando di essere stato utile, la saluto con cordialità.

