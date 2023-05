Dubbi dopo un visita ginecologica con ecografia

Una domanda di: Deborah

Salve sono un po’ perplessa per un’ ecografia eseguita dalla mia ginecologa.

Al giorno 17 effettuato eco e visita, la mestruazione l’ho avuta il 1°. Mi dice che non capiva se mi stessero arrivando anticipate e che c’era anche la possibilità che fosse

già in corso una gravidanza. Giorno 22 effettuato test ovulazione clear Blue mi ha dato picco, anche quello canadese. Mi domando ma come è possibile? Mi

Gentile signora,

in relazione a quanto rileva l’ecografia, oltre alle immagini sono importanti le dimensioni delle struttore evidenziate, che lei non riporta. Inoltre una diagnosi (in qualsiasi campo della medicina) si può formulare grazie a numerosi dati che vanno dall’anamnesi (storia clinica del paziente), alla valutazione tramite visita, ai risultati di eventuali indagini strumentali ed esami di laboratorio. Non è corretto quindi fare ipotesi in base a quanto scrive e alle immagini che mi ha inviato: il contributo di noi specialisti che rispondiamo da remoto è quello di informare e non di diagnosticare, di aiutare a comprendere ed eventualmente di suggerire come comportarsi a fronte di determinati sintomi. Spingerci oltre non sarebbe neppure deonologicamente corretto nei confronti né suoi né di chi l’ha visitata. Sono certo che le frasi della sua ginecologa non sono state così scarne come lei le riferisce: credo che avrà argomentato e spiegato quanto le ha detto. Quello che io vedo è un utero con endometrio di metà ciclo e forse un follicolo dominante su una delle due ovaie. Questo concorda con la possibilità di essere verso l’ovulazione, cosa del resto confermata dal test ovulatorio che ha fatto. Attenda quindi la mestruazione che dovrebbe arrivare, a meno che lei stia cercando una gravidanza ed abbia quindi rapporti non protetti. Da quello che vedo non si evidenzia nessun segno di gravidanza, ma è comuqnue troppo presto per esprime un giudizio sicuro. Il mio consiglio è di cambiare atteggiamento mentale quando si trova davanti alla sua ginecologa: non ascolti passivamente quello che dice senza interagire chiedendo chiarimenti e spiegazioni. Parli con lei, chieda delucidazioni, esprima i suoi dubbi: il colloqui è parte integrante di una visita medica e creda oltre ad avere un’enorme importanza per il paziente ha una sua utilità anche per lo specialista (sempre ovviamente in funzione della prestazione clinica che è chiamato a fornire). Cari saluti.



