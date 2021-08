Dubbi dopo una minaccia di aborto

Una domanda di: Jessica

Sono alla 10ma settimana. il giorno 6 luglio ho fatto la prima eco dove hanno visto la sacca con l’embrione col battito e un’altra sacca accanto vuota. Non ha capito se era una sacca vuota o una raccolta di sangue, avvisandomi che avrei avuto perdite per quello. Una settimana dopo di notte ho avuto un’ emoraggia. Vado in ospedale e vedono che il battito c’è, che l’embrione sta bene e che avevo avuto un piccolo scollamento di circa 5 cm. a fianco ancora questa sacca indefinita. Riposo e Progeffik 200 e così ho fatto. Mi alzo solo per andar al bagno. In questa settimana pulendomi sulla carta trovo sempre ,momenti piu momenti meno,delle macchie scure scure marroni con alcune volte dei grumetti o dei filamenti. Ieri vado a far la translucenza, ma era presto e me l’hanno rinvita al 6 agosto. Intanto il bimbo c’è, batte il cuore e cresce bene. Gli ho chiesto se c’era ancora scollamento e ha detto di sì, definendolo importante, ma “al volo” visto che mi ha fatto un favore. In realtà non ha intravisto piu sacche in parte o raccolte, solo lo scollamento. Mi ha detto di continuare col riposo e progesterone 2 capsule. Il mio ginecologo torna il 9 agosto e devo aspettare per far una visita e io sono un po’ confusa. Non si è rimarginato nulla in 10 giorni? Le perdite sono per lo scollamento o per la famosa sacca accanto? In PS mi hanno detto una cosa poi me ne è stata detta un’altra. Piu cresce il sacco con l’embrione e più c’è il rischio che si scolli di più? O è il contrario? Anche su questo le opinioni sono diverse… Un piccolo consiglio e due paroline. La ringrazio molto.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, la minaccia d'aborto è una delle possibili situazioni di rischio della gravidanza iniziale ed è quello che le è capitato. Può essere associata a un distacco parziale delle membrane che contengono la gravidanza che ecograficamente può essere visualizzato e misurato. Se questo distacco e in prossimità della porzione interna del collo dell'utero può succedere che il sangue contenuto possa essere espulso piano piano e che lei possa per giorni vedere queste perdite. In ogni caso se l'embrione appare vitale questa situazione, pur essendo di rischio, molte volte permette alla gravidanza di evolvere regolarmente senza alcun danno. I controlli successivi vengono fatti a distanza di tempo perché è necessario tempo perché l'ematoma si possa riassorbire. Cordiali saluti.