Dubbi e paure in gravidanza

Una domanda di: Francesca

Sono una ragazza di 26 e questa è la mia prima gravidanza. Premetto che sono anni che soffro di ovaio micropolicistico. Il 7 gennaio scopro di essere incinta di 1/2 settimane , ultimo ciclo il 7 dicembre. Eseguo le beta ed erano basse così ne ho fatte diverse, alla fine il ginecologo è giunto alla conclusione che le beta non raddoppiavano perché la mia camera è più piccola di come dovrebbe! Infatti ad oggi ho una camera di 12-14 mm ed un embrione di 11. Ho avuto anche delle macchioline per due volte ma nessun distacco: sono dovute ad altro fortunatamente! La mia paura è per la camera perché non cresce? Posso fare qualcosa!? È molto pericoloso? Ho tanta paura. Ho fatto 3 siringhe di progesterone e ora sto usando ovuli. Oggi dopo la visita ho macchiato di più (l’ho fatta perché stavo macchiando ma è risultato tutto ok) mica può aver fatto male a bambino ? Sì, sono paranoica! Grazie davvero in anticipo.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Cara Francesca, mi scuso se non le ho risposto finora, spero la situazione per lei sia migliorata nel frattempo e che si siano finalmente esaurite le perdite ematiche. Intanto direi che mi pare strano che l’embrione sia di 11 mm e la camera soltanto di 12-14 mm. Solitamente la camera gestazionale è ben più grande dell’embrione! Solo verso la fine della gravidanza il feto sarà così grande da dover stare tutto rannicchiato per essere contenuto nella camera gestazionale, all’inizio della gravidanza lo spazio per l’embrione solitamente non manca. Nel suo caso potrebbe essere stata misurata in difetto la camera gestazionale oppure la misura è coincisa con un momento di contrazione uterina che ha fatto in qualche modo costringere anche la camera gestazionale. Infatti le visite ginecologiche e le ecografie interne possono stimolare le contrazioni uterine e facilitare delle perdite ematiche già in atto, come lei stessa ha notato. Direi di non aver paura che la camera gestazionale smetta di crescere a differenza dell’embrione. Inoltre che io sappia non c’è un prodotto specifico per facilitarne la crescita. Vale la pena di stare a riposo, così da limitare gli sforzi e quindi le contrazioni uterine. Rispetto al suo ultimo ciclo (7 dicembre) facilmente c’è stato un concepimento tardivo (a mio parere verso il 31 dicembre) e in questo modo lei ora sarebbe di 9 settimane gestazionali invece che 10 e mezzo quindi abbiamo uno scarto di 10 giorni in meno rispetto all’ultima mestruazione di cui bisogna tenere conto per decidere se la gravidanza stia evolvendo correttamente oppure no. Avesse avuto una storia di cicli regolari, mi sarei un po’ allarmata, ma dato che soffriva di ovaio micropolicistico, direi che tutto si spiega in questi termini e non c’è da temere per la sorte del piccolo. Vale quindi la pena essere fiduciosi che tutto proceda per il meglio: cuor contento il Ciel lo aiuta! Spero di averle dato fiducia, mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente.

