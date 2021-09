Dubbi in vista di una curva da carico in gravidanza

Una domanda di: Alessandra

Sono in cura da più di due anni per iperinsulinemia e ovaio policistico e assumo metformina 1000 3 volte al dì prima dei pasti.

Sono incinta alla 14ma settimana dopo PMA e in vista della curva da carico che dovrò affrontare a fine mese il mio nuovo ginecologo (mi sono trasferita quindi ho dovuto trovarne uno in zona, non è quello che mi ha curato finora) mi ha dimezzato la dose di metformina facendomi assumere Glucophage unidie 1000 mezza compressa al mattino e una alla sera. In più mi ha detto che la prossima settimana dovrei sospenderla del tutto. Così facendo resterei circa 10 giorni completamente scoperta prima della curva da carico del 30/09.

Ho paura che ciò possa ripercuotersi sul bambino, gliene ho parlato ma ha minimizzato anche in malo modo.

Lei ritiene che questa prescrizione sia giusta?

Grazie.





Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

risponderle non è così semplice. Prima di tutto devo precisare che a distanza, senza conoscerla, non posso certo interferire sulla prescrizione di un collega che, a differenza di me, ha bene il polso della situazione. Posso però dirle che se da un lato il suo dubbio circa la sospensione dei farmaci per 10 giorni è lecito, dall’altro si può pensare che il bambino in una lasso di tempo così breve non corra rischi, nonostante la mancata assunzione di medicine. Posto tutto questo, in un caso come il suo, con una diagnosi di iperinsulinemia (e quindi un pericolo reale di sviluppare il diabete) mi affiderei senza esitazione a un diabetologo, per avere indicazioni/prescrizioni che possano farci stare del tutto tranquilli per tutta la durata della gravidanza. Devo comunque specificare che il collega che le ha prescritto la curva da carico le ha detto di sospendere i farmaci in previsione dell’esame perché, diversamente, il risultato verrebbe sfalsato dalle medicine. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

