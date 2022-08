Dubbi riguardo l’andamento delle beta-hCG

Dalla sesta settimana di gravidanza in avanti non ha senso continuare a dosare la gonadotropina corionica umana. Le risposte che si desidera le dà l'ecografia.

Gentile signora, se ha ovulato e concepito il 13 luglio, siamo alla sesta settimane gestazionale (da UM). Non doserei più la beta-hCG ma prenoterei per i prossimi giorni una ecografia transvaginale: dovrebbe darle tutte le risposte, a prescindere dai valori delle beta. Con cordialità.

Ci sono gesti che compie il bambino che è opportuno impedire: per farlo occorrono toni e atteggiamenti di affettuosa determinazione. »

Alimenti e bevande contenenti lo zucchero che si usa normalmente in cucina a scopo dolcificante non sono vietati in assoluto, ma non è certo opportuno concederli ogni giorno. In un'ottica di dieta sana devono essere introdotti solo occasionalmente (e questo vale anche per gli adulti). »

Non è comprensibile la ragione per la quale una donna che soffre di un disturbo ansioso con attacchi di panico dovrebbe sospendere i farmaci per il solo fatto di essere incinta, tanto più che medicinali che controllano i sintomi e sono compatibili con la gravidanza ci sono. »