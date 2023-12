Dubbi su un neo

Una domanda di: Pietro

Buongiorno ho 30 anni mi hanno asportato un neo di cui qui di seguito l’esito. Mi è stato detto di tenerlo sotto controllo ma sono

preoccupato. Potrebbe essersi propagato agli organi interni? Potrebbe ripresentarsi in maniera aggressiva? Qual è il suo parere e cosa mi

consiglia? L’esito: Pelle, lato destro dell’addome. Esistono sezioni della pelle con una superficie leggermente rialzata, dove l’epidermide è costituita da epitelio squamoso cheratinizzante multistrato. Sotto l’epidermide si alternano isole densamente fitte e nidi di cellule neviche benigne situate in uno stroma fibroso. Alcuni nidi cellulari sono

pigmentati e alcuni si trovano nella parte basale dell’epidermide. C’è una maturazione in profondità. Non c’è crescita pagetoide. Si osserva un’ipercheratosi sovrastante densa di pigmento. Le cellule melanocitiche sono risultate positive in Melan-A e nella componente dermoepidermica HMB45, che ha perso la componente dermica. Nessuna cellula melanocitica dermica in proliferazione, valutata mediante doppia colorazione. Non compaiono ulteriori tagli di gradini colorati HE più profondi. I reperti corrispondono

ad un nevo composto con componente effetto graffio. Non esiste un punto limite per la malignità /ritb Ord. Macroscopia: PELLE CON PROCESSO (1 capsula). Dimensioni tessuto: 7 x 5 x4 mm. Colore della lavorazione: marrone scuro. Aspetto della lavorazione: in rilievo. Dimensione della lavorazione: 3 mm massima estensione. La distanza più breve del processo dal margine di resezione: 2 mm. In comune: + tutto in una capsula. Informazioni cliniche: nevo atipico. Distinti saluti.



Piergiacomo Calzavara Pinton Piergiacomo Calzavara Pinton Buongiorno,

l’esame istologico depone per una lesione benigna per cui non ha bisogno di altro.

Dovrà invece continuare a controllare gli altri nei, se ne ha. Cordialmente.

