Dubbi sui risultati degli esami del sangue a inizio gravidanza

Una domanda di: Marianna

Dopo due aborti, ho scoperto di essere nuovamente incinta ma i valori mi preoccupano. Il 17 febbraio avevo il TSH 2.3, progesterone 73 e

beta 135. Oggi 21 febbraio, dopo 4 giorni, TSH 1.8, progesterone 38 e beta 416. Considera normale che siano cresciute così poco le beta? E come mai questo calo

repentino di progesterone e TSH? Preciso che l’ultima mestruazione risale al 22 gennaio e sto prendendo 2 ovuli progeffik 200 mg e tirosint 25 microgrammi. Posso

nutrire una piccola speranza o c’è qualcosa che non va? Grazie per la risposta.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, certo che occorre sperare che la sua gravidanza appena iniziata proceda per il meglio!!

In un certo senso è proprio la speranza che ci permette di mantenerci in salute…anche se capisco che questa affermazione sia poco “scientifica”.

Tornando ai dati che lei mi ha riportato, mi permetto di domandarmi come mai sia stato indicato l’esame non solo delle beta-hCG ma anche del TSH e del progesterone in due prelievi a distanza di soli quattro giorni.

Forse ancora non si notava la camera gestazionale in utero? Lei mi riporta un’ultima mestruazione del 22 gennaio e i primi esami sono del 17 febbraio quindi non aveva ancora un ritardo mestruale! A mio avviso, il rischio di iniziare così precocemente questi esami, è quello di doverne fare molti più del necessario e di dissanguarsi solo per avere la conferma che tutto stia andando per il meglio.

Lei mi riferisce anche di essere in terapia con due ovuli di progeffik al giorno e con il Tirosint, quindi certamente mi sento di dirle che sta facendo tutto il possibile perché la sua gravidanza prosegua al meglio.

Rispetto al valore di TSH che è sceso da 2,3 a 1,8, posso dirle che è normale che questo accada all’inizio della gravidanza, perché le beta-hCG hanno un effetto stimolante sulla tiroide. Infatti il valore di TSH normale nel I trimestre è inferiore 2.5 mentre nei successivi due trimestri è opportuno che il TSH sia inferiore a 4.

In ogni caso, occorrerà controllarlo mensilmente per aggiustare di volta in volta la terapia con Tirosint.

Le ricordo di assumere acido folico dal momento che non me l’ha citato e di osservare mezz’ora di digiuno tra l’assunzione di Tirosint e la prima colazione.

Spero di esserle stata di aiuto e di incoraggiamento, resto a disposizione se desidera, cordialmente.



