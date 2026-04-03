Dubbi sui risultati del test di gravidanza

Dottor Gaetano Perrini A cura di Gaetano Perrini - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 03/04/2026 Aggiornato il 04/04/2026

Una domanda di: Valentina
Ho un ritardo di 5 giorni, ho fatto un test di gravidanza a casa ma non capisco se è positivo o è una linea di evaporazione? La ringrazio.

Dottor Gaetano Perrini
Dottor Gaetano Perrini

Cara signora,
in questi casi è sempre opportuno effettuare un dosaggio nel sangue delle beta-hCG in modo da verificare la positività del test. Dalla foto che mi ha mandato in effetti non è chiaro se la seconda linea apparsa sia la cosiddetta "ghost line" o appunto linea di evaporazione che non indica la gravidanza. Il dosaggio nel sangue le darà anche il valore delle beta-hCG (non solo la loro presenza) e questo è utile in relazione al momento di effettuare il controllo ecografico che di solito è consigliabile fare quando le beta hanno un valore superiore a 1500. Questo perché a partire da questo valore l'ecografo può individuare l'embrione con attività cardiaca. Con cordialità.

donna in crisi perché non riesce a rimanere incinta

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