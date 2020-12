Dubbi sul dosaggio dell’Eutirox

Una domanda di: Giorgia

In seguito alla sua risposta, ricordandole che non ho la tiroide e che sono alle settima settimana di gravidanza (ho scoperto di essere icncinta circa 10 giorni fa), specifico che il mio medico di base mi ha prescritto tutti gli esami di controllo e il TSH è risultato a 6.079 quando fino a un mese e mezzo fa era a 0.5. La ginecologa mi ha detto di iniziare a prendere Eutirox da 125 tutti i giorni al posto della solita pastiglia da 100, lei è d’accordo? Ho timore che succeda qualcosa al feto anche se comunque sono molto controllata. Grazie.





Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

le confermo quello che ho detto. Va bene provare ad assumere Eutirox da 125, iniziando da ora. Dopodiché occorre valutare il TSH, che deve assestarsi su un valore inferiore a 2,5. Se non dovesse accadere, sarà necessario aumentare il dosaggio a 150. Stia tranquilla, se è ben controllata, come mi conferma essere, non accadrà nulla al suo bambino. Cari saluti.



