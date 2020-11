Dubbi sul funzionamento dell’anello contraccettivo

Una domanda di: Marta

Salve, sono una ragazza di 27 anni che uso da poco nuvaring. Il primo mese l’ho inserito quando non avevo le mestruazioni: la sua azione contraccettiva si è esplicata da questo momento o è stato un mese buttato?

Il secondo mese lo ho messo 2 giorni in ritardo, ieri ho avuto un rapporto protetto, ma non ricordo bene se il mio ragazzo si sia lavato le mani dopo aver toccato il preservativo e poi mi ha toccata con la mano che potrebbe aver toccato il preservativo c’è la possibilità di essere rimasta incinta?

La ringrazio e porgo cordiali saluti.





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile Marta, l’anello inserito il primo giorno della mestruazione funziona da subito, in qualunque altro giorno sono necessari sette giorni di precauzioni. Per quello che riguarda invece aver fatto nove giorni di pausa invece di sette, se ho capito bene, espone al rischio di gravidanza per i rapporti della settimana di pausa e per sette giorni dopo. Il trasporto manuale dal preservativo alla vagina non dovrebbe provocare una gravidanza, se accadutocasualmente. Io penso che ci siano troppi “potrebbe” perché lei abbia problemi, mi sentirei di stare tranquilla.

Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto