Dubbi sul funzionamento dell’anello contraccettivo

Grazie mille in anticipo!!!!

Praticamente io dovevo inserire l’anello il 28 gennaio, però l’ho inserito il 29. Il 22 febbraio ho avuto le mestruazioni e ho avuto il 24 un rapporto completo con il mio ragazzo.La mia domanda è: dopo aver sbagliato di un giorno a mettere l’anello, dopo essere stata attenta i 7 giorni successivi come dice il foglio illustrativo e dopo che ho avute le mestruazioni….il fatto di aver avuto un rapporto completo il 24 (avevo ancora perdite) è un problema? C’è qualche rischio o l’anello dopo 3 settimane, dato quel giorno di ritardo nel suo inserimento, ha fatto comunque il suo “lavoro”?



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Non ho capito benissimo, comunque se il problema è che ha allungato la pausa di un giorno i rapporti ha rischio non sono quelli dopo sette giorni, quando l’anello ha ormai ricominciato a funzionare, ma caso mai quelli prima del reinserimento, dato che gli spermatozoi possono vivere almeno fino a quattro giorni….



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto