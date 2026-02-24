Dubbi sul peso del feto
A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia
Pubblicato il 24/02/2026
Aggiornato il 24/02/2026
Nell'ecografo non c'è una bilancia, quindi il peso è solo "stimato" ovvero ricavato dalle altre misure.
Una domanda di: Cristina
Ho fatto una visita dal mio ginecologo privato a 29 più 0: peso del bambino 1685. In ogni visita fatta è stato messo come misura nel 90/99 percentile. Mentre a 30 settimane + 6 giorni ho fatto una visita in ospedale per collo leggermente accorciato. Qui ho avuto una misura stimata 1792. Guardando, è cresciuto solo di 107 grammi in quei 13 giorni. Volevo capire: non si possono confrontare i pesi in quanto sono misure prese in due centri diversi? O dovrei preoccuparmi? Inoltre chi ha ragione?
Claudio Ivan Brambilla
Cara signora,
nell'ecografo non c'è una bilancia. Il peso si stima (appunto) in base alle misure rilevate, quindi non va considerato "certo". In ogni caso un aumento di 107 grammi in una settimana non mi sembra poco: se anche il feto dovesse mantenere questo ritmo a fine gravidanza raggiungerebbe comunque un peso accettabile: quello che conta infatti è che la crescita non subisca arresti. Inoltre, se fosse stato rilevato un problema glielo avrebbero comunicato. Direi quindi di stare tranquilla.
24/02/2026
Gli Specialisti Rispondono
di Professor Augusto Enrico Semprini
In gravidanza il riposo assoluto non serve, sono solo da evitare la palestra e, in generale, gli sforzi fisici intensi, per il resto è consentita una vita del tutto normale, incluse le passeggiate e i tragitti in auto. »
18/08/2025
Gli Specialisti Rispondono
di Professoressa Anna Maria Marconi
La vitamina B12 può essere più bassa rispetto al valore desiderabile in caso di dieta vegana/vegetariana, ma le ragioni possono anche essere altre: spetta al medico curante, che conosce la sua paziente, individuarle. »
28/04/2025
Gli Specialisti Rispondono
di Dottor Antonio Clavenna
È improbabile che un gel contenente il retonoide adapalene possa causare danni se usato durante la gravidanza, anche se per prudenza non se ne consiglia l'uso. »
29/09/2025
Gli Specialisti Rispondono
di Dottoressa Arianna Prada
La lunghezza fetale è una stima molto approssimativa, quello di cui i medici tengono conto è la lunghezza delle ossa lunghe che, se è nella norma, non desta preoccupazione. »
25/08/2025
Gli Specialisti Rispondono
di Dottor Stefano Geraci
Se a una circonferenza cranica inferiore alla media non si associa alcun segnale preoccupante e, in più, la testina cresce a un ritmo regolare, si può pensare che si tratti non già di un'anomalia, ma di una caratteristica ereditaria. »
23/02/2026
Gli Specialisti Rispondono
di Dottor Leo Venturelli
I latti vegetali, quelli che si trovano negli scaffali del supermercato, a base per esempio di avena o soia o cocco, hanno composizione e calorie non in linea con le raccomandazioni delle società scientifiche, quindi non vanno bene per i bambini piccoli. »
23/02/2026
Gli Specialisti Rispondono
di Dottoressa Elisa Valmori
La magnesia si può utilizzare occasionalmente in caso di stitichezza conclamata, tenendo comunque presente che in gravidanza l'attività intestinale rallenta e che, se le feci non sono particolarmente dure, si può anche attendere l'evacuazione spontanea, magari aiutandosi con un microclisma. »
23/02/2026
Gli Specialisti Rispondono
di Dottoressa Elisa Valmori
I beta-bloccanti andrebbero sospesi entro la 12^ settimana di gravidanza e non perché causino malformazioni, ma in quanto possono interferire sui meccanismi grazie a cui il feto si adatta all'ipossia senza correre rischi. »
16/02/2026
Gli Specialisti Rispondono
di Dottoressa Rosa Lenoci
Una corretta alimentazione può davvero rivelarsi preziosa per stare globalmente bene anche in menopausa. In realtà tutti i consigli dietetici utili dopo il termine dell'età fertile sono preziosi in qualunque periodo della vita. »Fai la tua domanda agli specialisti