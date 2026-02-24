Dubbi sul peso del feto

Una domanda di: Cristina

Ho fatto una visita dal mio ginecologo privato a 29 più 0: peso del bambino 1685. In ogni visita fatta è stato messo come misura nel 90/99 percentile. Mentre a 30 settimane + 6 giorni ho fatto una visita in ospedale per collo leggermente accorciato. Qui ho avuto una misura stimata 1792. Guardando, è cresciuto solo di 107 grammi in quei 13 giorni. Volevo capire: non si possono confrontare i pesi in quanto sono misure prese in due centri diversi? O dovrei preoccuparmi? Inoltre chi ha ragione?



