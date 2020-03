Dubbi sul referto della isterosalpingografia

Una domanda di: Elisa

Sono una ragazza di 34 anni, vorrei gentilmente un parere sul mio esito di isterosalpingografia fatta il 19/06/19, perché queste parole mi risultano

non troppo chiare e ve le trascrivo pari pari.

ALL’ESAME DIRETTO PRELIMINARE DELLA PELVI, NON REPERTI PATOLOGICI.

CAVITÀ UTERINA LEGGERMENTE DEVIATA VERSO DESTRA, CON PLURIMI DIFETTI DI

RIEMPIMENTO ENDOLUMINALI ATTRIBUITI A BOLLE AEREE.

PERVIE LE SALPINGI, CON RISCONTRATO PASSAGGIO DI MDC ORGANO-IODATO

(LOPAMIDOLO: LOPAMIRO 300) DA ESSE IN PERITONEO, IN QUANTITÀ MAGGIORE A SINISTRA). Cerco una gravidanza dal 2017.

Grazie infinite, aspetto un Vostro parere.



Elisa Valmori Elisa Valmori Gentile signora, l'esame da lei effettuato ci conferma che le Ssue tube sono entrambe pervie, ossia aperte al passaggio non solo del mezzo di contrasto ma anche degli spermatozoi. Le ricordo di assumere già da ora acido folico 1 compressa da 400 microgrammi al giorno e se desidera ulteriori indicazioni sulla ricerca della gravidanza me lo faccia sapere. A disposizione, cordialmente.