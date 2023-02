Dubbi sul referto dell’ecografia

Quando si hanno dubbi su un referto è più che opportuno chiedere delucidazione al medico che lo ha stilato.

Gentile Antonina, immagino che la dottoressa che le ha fatto l’ecografia le abbia già spiegato quanto ha osservato. Dal referto che lei mi invia capisco che le misure del feto sono nella norma per l’epoca di gravidanza con valori sopra la media; gli organi fetali valutati sono nella norma; la misura del ventricolo cerebrale destro è nella norma (inferiore a 10 mm), ma al limite (9,3 mm) per cui le è stata prenotata una ulteriore ecografia fra 2 settimane e RM fetale. Di fatto non vi è nessun dato patologico, ma questo è quanto posso capire dal referto. Se ha dei dubbi, le consiglio di riparlarne con la dottoressa che ha fatto l’ecografia. Spero di essere stata utile, anche se io non posso dirle più di quanto è scritto. Con cordialità. Se ha dei dubbi, le consiglio di ri-parlarne con la dottoressa che ha fatto l’ecografia Spero di essere stata utile, anche se io posso dirle quanto è scritto

Una domanda di: Antonina Salve dottoressa, desidero se le è possibile avere qualche chiarimento in merito al referto allegato. Non riesco a capire se c’è qualcosa che non va. Grazie se potrà aiutarmi.

