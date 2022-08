Dubbi sul referto dell’isterosalpingografia

Una domanda di: Carmela

Salve, mi potete spiegare il risultato del referto? Non capisco. Nulla da segnalare all’esame di base. Utero in sede mediana, a pareti regolari. Dilatazione sacciforme della porzione distale di entrambe le tube. Non si apprezza passaggio del mdc (mezzo di contrasto) in peritoneo. Delle tube non viene detto niente, come mai ?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, è difficile commentare l'esame senza poter vedere le immagini. Credo tuttavia che il referto segnali forse un'ostruzione bilaterale (mancato passaggio del mezzo di contrasto). Le suggerisco pero' vista la situazione di chiedere conferma al collega che ha effettuato l'esame o al suo Specialista di fiducia che conosce la ragione per la quale è stato prescritto questo esame e la sua storia clinica. Con cordialità.