Dubbi sul referto dell’isterosalpingografia

Ho 31 anni e sono 3 anni che con mio marito tentiamo di avere un bambino, (spermiogramma ok e ovulazione tutti i mesi) dopo Il primo anno abbiamo

avuto un positivo (stick indicava 1-2 settimane) ma non abbiamo fatto in tempo a fare le beta all’ospedale che ho avuto un aborto spontaneo. L’anno

scorso ho fatto una miomectomia per togliere due miomi di 4 e 4,5 cm (intramurale e sottosieroso) e ora isterosalpingografia per controllare le

tube il risultato è il seguente:

“Non evidenti reperti di significato patologico. Utero in sede mediana e antiversoflesso,cavità uterina priva di evidenti difetti endoluminali. Entrambe le tube risultano di calibro sottile con ridotto spandimento di MDC in cavità peritoneale specie a DX”.

Il dottore che ha fatto l’esame mi ha spiegato che la tuba di SX è aperta mentre la destra sembrava di no ha provato due volte con il liquido a vedere se si sbloccava ma il risultato della lastra è rimasto uno scarso passaggio di liquido per cui mi ha detto di considerare utile alla fecondazione solo quando ovulo a sinistra. Vorrei un vostro parere sul referto.

Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

non posso fare altro che limitarmi a confermare le parole del radiologo, visto che non ho modo di visionare le immagini radiologiche. Tuttavia non c’è motivo di dubitare di quanto le è stato detto. L’unica cosa che posso aggiungere è che probabilmente entrambe le tube hanno una funzionalità ridotta. Con cordialità.

