Dubbi sul risultato degli esami relativi alla fertilità

Buongiorno Dottore, è da un anno che cerco una gravidanza con il mio compagno per questo motivo abbiamo deciso di fare dei controlli. Sono arrivati gli esiti degli esami, fatti il quinto giorno del ciclo mestruale: Conta dei follicoli 7 ovaia dx e 7 ovaia sx AMH 0,6 FSH 10,02 LH 5,9 E2 73,0 TESTOSTERONE 0,21 PROLATTINA 13,3 Il resto degli esami sono perfetti (compreso FT3-FT4-TSH). Pensa che io abbia una bassa riserva ovarica? Ho 30 anni. La ringrazio.



Cara signora, sembra che ci sia una ridotta riserva ovarica funzionale (pochi follicoli secondari e terziari). La situazione va però valutata nell’insieme, includendo i dati anatomici, biometrici, di abitudini (per esmepio tabagismo). Naturalmente vanno esaminati anche i dati che riguardano il partner (per esmepio, risulato dello spermiogramma), perchè quando si parla di fertilità è sempre la coppia che va presa in considerazione. Cordialmente.

