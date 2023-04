Dubbi sul risultato dei dosaggi ormonali

Una domanda di: Federica

Salve Dottore, vorrei un parere, in attesa di una nuova visita ginecologica. Ho 29 anni e circa due anni fa ho scoperto, tramite una visita di routine e dosaggi ormonali, di avere le ovaie pigre e micropolicistiche. La mia Dottoressa mi ha detto che la mia era una situazione disastrosa e che non avrei potuto avere una gravidanza. Questa la situazione iniziale: Prelievo al terzo giorno del ciclo FSH 8 mIU/ml – Valori laboratorio 3. 5-9. 2 LH 3. 3 mIU/ml – Valori laboratorio 1. 9-9. 2 E2 17 -BETA-ESTRADIOLO 40 pg/mL – Valore laboratorio <112 TESTOSTERONE FREE 2, 2 pg/ml – Valore laboratorio 0, 0-9, 0 DIIDROTESTOSTERONE 0, 02 ng/mL – Valore laboratorio 0, 01-0, 27 BETA HCG 0 CA 125 60 ui/ML – Valori laboratorio <35 Prelievo al 21esimo giorno del ciclo LH 2, 4 mIU/ml – Valori laboratorio 1. 3-10. 8 PROGESTERONE 15, 20 ng/mL – Valori laboratorio 1. 2-24. 8 PROLATTINA 290 mUI/L – Valori laboratorio 132-498 In seguito a questo controllo ho iniziato una cura di 6 mesi di Sinopol Forte (2 bustine al giorno) e Lutenyl per 5 giorni al mese. Ora ho ripetuto i dosaggi ormonali per la prossima visita e questi sono i risultati: Prelievo al terzo giorno del ciclo: FSH 8. 01 mIU/ml – Valori laboratorio 2. 5-12. 5 LH 11. 57 mIU/ml – Valori laboratorio 1. 9-12. 5 E2 17 -BETA-ESTRADIOLO 31. 95 pg/mL – Valore laboratorio 12. 4-246. 7 SHBG 69. 7 nmol/L – Valore laboratorio 27-128 DIIDROTESTOSTERONE 16. 8 ng/dl – Valore laboratorio 10-40 BETA HCG 0 CA 125 36. 99 U/ML – Valori laboratorio 0-30 Prelievo al 21esimo giorno del ciclo LH 15. 78 mUI/ml – Valori laboratorio 0. 5-16. 9 PROGESTERONE 9. 76 ng/mL – Valori laboratorio 1. 83-23. 9 PROLATTINA 23. 74 ng/ml – Valori laboratorio 2. 8-29. 2 Aggiungo che soffro di tiroidite di Hashimoto da quando avevo 12 anni e sono in cura con eutirox da 62, 5 (compressa da 125 diviso 2). Faccio gli esami regolarmente e non sono state riscontrate delle disfunzioni. Conduco uno stile di vita attivo con 3 allenamenti a settimana in palestra e seguo un’alimentazione sana. Durata media del ciclo di 28 giorni, in genere anticipa o ritarda al massimo di 1/2 giorni. Considerando la mia situazione attuale potrei riuscire ad avere una gravidanza naturalmente? Io e il mio compagno vorremmo iniziare a provarci fra circa un anno, ma nel frattempo vorrei prepararmi. Grazie mille in anticipo per l’eventuale risposta.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile Federica, la possibilità di avere un figlio non dipende solo dai valori ormonali. Qui abbiamo anche il marcatore Ca125 anormale, che potrebbe suggerire la presenza di endometriosi. I valori ormonali non sono disastrosi, solo il progesterone la seconda volta è un po’ basso. Occorre prima provarci per vedere se la gravidanza si avvia naturalmente, dopodiché, se questo non accade, si deve valutare anche il partner e fare una analisi completa che riguardi la prognosi riproduttiva (ovvero che valuti la fertilità di coppia). Fortunatamente una donna non è solo valori ormonali! Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto