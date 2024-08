Dubbi sul risultato del “pannello trombofilia”

I risultati che si ottengono dall'esame che valuta il rischio di eventi trombotici devono essere valutati attentamente dal ginecologo curante.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara Signora, i rischi che una donna abbia aborti sono legati prevalentemente alla presenza o assenza di abortività in sua madre, ovvero a fenomeni trombotici familiari. Ovviamente anche le mutazioni posso avere un ruolo soprattutto quelle del fattore V o II. Tali mutazioni sono assenti e quindi, in assenza di quanto descritto sopra, credo che i rischi dovrebbero essere molto contenuti per quanto riguarda questo aspetto. L’aborto spontaneo può però dipendere anche dal fatto che l’embrione è imperfetto, ovvero presenta anomalie incompatibili con la vita. Per finire, “gravidanza biochimica” vuole semplicemente dire che l’aborto spontaneo si verifica prima che l’embrione sia visualizzabile con l’ecografia, quindi quando il suo inizio è testimoniato solo dal test di gravidanza, risultato positivo perché ha rilevato la presenza dell’ormone beta-hCG. Credo che il suo caso meriti comunque un’attenta valutazione da parte del ginecologo curante. Cari saluti.

Una domanda di: Ilaria Buongiorno Dottore. ho fatto il pannello trombofilia e i risultati sono i seguenti: Fattore V di Leiden – negativo Fattore V – negativo Fattore II – negativo MTHFR – negativo HPA – A1/A1 PAI-1 – 5G/5G Fattore XIII – presente in eterozigosi Beta fibrinogeno – negativo APO E – E3/E3 APO B – negativo ACE – I/D AGT T/M – presente in eterozigosi Fattore V Cambridge – negativo Vorrei sapere se questi risultati fanno pensare che possa correre il rischio di avere mancati attecchimenti embrionali, gravidanze biochimiche o aborti in percorsi di fecondazione assistita e se sì che tipo di terapia dovrei fare per evitare tali eventi avversi. Resto in attesa di una sua gentile risposta. Grazie mille!

