Dubbi sul risultato del pap test

Una domanda di: Daniela

Buon giorno dottore, oggi mi è arrivato il risultato del pap test dove scrive

la componente cellulare squamosa presenta cellule atipiche di significato incerto. ASC-U S. Si segnalano alterazioni cellulari reati

e associate a flogosi intensa. Si segnala la presenza de ipotrofia ipercheratosi. Ho 57 anni da 5in menopausa sono 2 mesi da quando ho

fastidi intimi bruciore e altri fastidi.



Francesco De Seta Francesco De Seta

Buongiorno,

il pap test con queste lievi alterazioni di incerto significato richiede un approfondimento diagnostico con l’esecuzione di un HPV test o, in alternativa, di una colposcopia (esame che permette di visionare ad ingrandimento il collo dell’utero e, laddove necessario, di eseguire una biopsia). Nella maggior parte dei casi queste anomalie si risolvono con un ravvicinato follow up ad 1 anno (in caso di negatività di tali approfondimenti). Le ricordo che oramai il primo livello di screening prevede (nelle donne con almeno 30 anni di età) l’esecuzione non più del pap test (meno sensibile) ma dell’hpv test e cioè del test che evidenzia la presenza del virus. La modalità con cui viene effettuato è uguale a quella del normale pap test: si prelevano dal collo dell’utero, con una spatolina (o un tampone), alcune cellule che poi vengono analizzate in laboratorio allo scopo di identificare l’eventuale presenza del Papilloma virus. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto