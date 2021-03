Dubbi sul risultato del test combinato

Una domanda di: Fede

Questa mattina ho effettuato l’ecografia con traslucenza per il

test combinato con esito esami del sangue tutto nella norma. L’unica

cosa che preoccupa è il valore del PAPP-A che dicono sia basso sono a 12+3.

Ho 34 anni.

Beta-hCG 65,200IU/l equiv. 1,0302MoM

PAPP-A 0,676 IU/l equiv. 0,4064 MoM

Trisomia 21

Rischio di base 1:299

Rischio corretto 1:414

Trisomia 18

Rischio base 1:698

Rischio corretto 1:13739

Trisomia 13

Rischio base 1:2197

Rischio corretto 1:5732

Lunghezza vertice-sacro CRL 54,4 mm

Translucenza nucale TN 2,07 mm

Diametro biparietale DBP 19,7 mm

Osso nasale evidenziabile.

Devo preoccuparmi più di quanto già ho visto? Le dottoresse mi hanno

detto che dai valori ecografici è tutto ok ma da quello biochimico un po’

meno per via del valore PAPP-A basso e mi consigliano il test del DNA prima

della amniocentesi.

Aiutatemi grazie in anticipo.



Cristiana De Petris Cristiana De Petris Gentile signora, nel suo caso il rischio è intermedio. Non credo ci sia da preoccuparsi. Concordo con la ginecologa con la possibilità di eseguire il DNA fetale ricordando sempre che è un test di screening e che l’unico approfondimento diagnostico è l’amniocentesi. Se quindi ci sono forti dubbi che il bambino sia interessato da un problema e si desidera capire se è davvero così occorre sottoporsi a quest’ultima. Cari saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto