Dubbi sul risultato del toxo-test

Una domanda di: Michela

Vorrei chiedere un parere circa le analisi della toxoplasmosi.

Fino al quarto mese le IGM sono state intorno a 0.8, mentre nel mese di dicembre una volta erano 0.11 e ora 0.13 (effettuate a circa 2 settimane di distanza sempre nello stesso laboratorio). Risultano sempre negative in base alla legenda del laboratorio di analisi, ma come potete vedere c’è un lieve rialzo progressivo. Devo preoccuparmi e fare analisi ravvicinate o questo rialzo può essere inteso come normale?





Fabrizio Pregliasco Fabrizio Pregliasco Gentile signora, se le IGM sono le immunoglobuline che esprimono se è avvenuto un contatto con il toxoplasma di recente. Se il valore è negativo significa che questo contatto non è avvenuto e non importa la differenza tra due valori successivi, purché ovviamente anche il maggiore rimanga all’interno del range di normalità come appunto è nel suo caso. Cordialmente.

