Dubbi sul risultato dell’isterosalpingografia

Una domanda di: Blerta

Salve dottoressa ho fatto l’isterosalpingografia un mese fa ma non capisco l’esito e data la situazione che stiamo vivendo è impossibile andare dal ginecologo anzi mi è stato annullato l’appuntamento. Mi potrebbe aiutare a capire l’esito? Sto facendo tutti gli esami perché è 1 anno e mezzo che non riesco a rimanere incinta e vorrei capire se in questo esame risulta qualcosa che lo impedisce. Aspetto una sua risposta la ringrazio per ora. Ecco il risultato:

Buona opacizzazione della cavità uterica che presenta contorni ondulanti e netti.

L’utero appare moderatamente sinistro posto ed antiverso.

Opacizzazione filiforme di entrambe le tube con regolare passaggio bilateralmente del mezzo di contrasto in cavità peritoneale.



Salve cara signora, buone notizie: la sua isterosalpingografia è assolutamente regolare. Capisco che ora non sia facile trovare chi la aiuti a rimanere incinta: tutte le visite non urgenti sono state rinviate a tempi migliori.

Nel frattempo, visto che avremo più tempo per stare a casa, le raccomando di curare la dieta (quella mediterranea è ideale, in quanto prevede parecchia frutta e verdura, cereali di vario tipo, latticini, pesce e in dosi più contenute carni e dolciumi), l’idratazione (l’acqua del rubinetto va più che bene!) e un congruo numero di ore di sonno.

Potrebbe essere che lei in questo periodo riesca a imparare i metodi naturali di regolazione della fertilità (quali il sintotermico tipo Camen o tipo Roetzer, oppure il metodo dell’ovulazione Billings) in quanto le insegnanti abilitate sono di solito in grado di svolgere colloqui anche via Skype o altre forme di comunicazione digitale.

Sono convinta che diano alla coppia una conoscenza reciproca davvero preziosa, oltre a poter essere un utile strumento diagnostico di eventuali problematiche di tipo ginecologico (ad esempio fase luteinica breve o insufficiente, deficit ovulatorio, possibili patologie del collo uterino…)

Spero di averle messo come si suol dire “la pulce nell’orecchio”!

Concludo ricordandole di continuare ad assumere acido folico 1 compressa da 400 microgrammi al giorno per tutto il tempo di ricerca della gravidanza e almeno fino al termine del primo trimestre.

A disposizione se desidera per ulteriori chiarimenti, cordialmente.

