Dubbi sul risultato dell’isterosalpingografia

Salve dottoressa.. Può spiegarmi l’esito della mia isterosalpingografia. Cavità uterina regolare per morfologia e volume. A pareti indenni e senza inclusi. Tube prontamente visualizzate. Circoscritto e stentato il transito e la perfusione peritoneale. Grazie mille.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, di solito l’isterosalpingografia serve a verificare la pervietà delle tube e di conseguenza la possibilità di concepire spontaneamente. Nel suo caso l’esame ha confermato la pervietà delle tube anche se è stato segnalato come circoscritto il passaggio di mezzo di contrasto dalle tube in peritoneo (lo stesso tragitto che compiono gli spermatozoi per raggiungere l’ovulo ed “espugnarlo”).

Questo potrebbe voler dire che le sue tube hanno un pertugio un po’ tortuoso (magari a seguito di infezioni pelviche più o meno conclamate) ma potremmo anche ipotizzare che, grazie all’azione del mezzo di contrasto, le sue tube si siano in qualche modo “lavate” e ora siano più percorribili di prima.

Sarei quindi del parere che il suo esame sia andato bene: l’importante è che le tube siano pervie!

Spero di averla aiutata, resto a disposizione se desidera, cordialmente.

