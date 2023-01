Dubbi sul risultato dello spermiogramma: va bene o no?

Una domanda di: Valeria

Vorrei sottoporre alla vostra attenzione lo spermiogramma che allego. la mia domanda è: si può rimanere incinta con questo spermiogramma? Non riesco a interpretarlo e quindi a trarre questa conclusione. Grazie.



Gentile signora,

lo spermiogramma in questione è pressoché normale. È però necesario ricordare che la fertilità è sempre di coppia ed è costituita da una serie di fattori che vanno indagati: età femminile, durata della ricerca gravidanza, riserva ovarica (follicoli con ovuli rimasti + ormone antimulleriano), pervietà delle tube, eventuale presenza di endometriosi o di fibromi e/o polipi nella cavità uterina. Significa che un solo dato, relativo alla fertilità maschile, non è sufficiente per fare previsioni relative alla possibilità di dare inizio a una gravidanza. Un caro saluto.



