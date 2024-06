Dubbi sul test di Coombs

Una domanda di: Martina

Sono una mamma alle prese con la seconda gravidanza. Nella prima gravidanza (2021) il test di Coombs è risultato sempre negativo

da inizio a fine gravidanza, mentre nella seconda gravidanza c’è la presenza di alloanticorpo anti-s (non titolabile anche ora che sono al 7^mese).

La mia domanda è questa: nel caso in cui al momento del parto ci fosse uno scambio/contatto tra mio sangue e sangue del nascituro, mettendo caso che

quest’ultimo abbia alleli ss, il mio anticorpo anti-s (anche se non titolabile) può causare qualcosa al piccolo?



Faustina Lalatta Faustina Lalatta

Gentile signora,

la sua domanda è molto specialistica e lo specialista da interpellare sarebbe un ematologo che si occupi di positività di Coombs non tipiche. Certamente in ospedale le avranno indicato il medico di riferimento o comunque le avranno suggerito il da farsi.

Comunque sia, anche solo guardando i valori (non titolabile) e la settimana gestazionale (7 mese) non vedo particolari allarmi. Sul comportamento dopo la nascita saranno i ginecologi a decidere cosa fare (non legga troppo Internet, mi raccomando).

Cordiali saluti.

