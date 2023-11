Dubbi sul trattamento di una ciste

Una domanda di: Rita

Ho 25 anni e sono mesi che curo una ciste (forse endometriosi) prima con Sibilla e poi con Endodien (da circa tre settimana).

Misura circa 46-47mm e 27.7mm . Da quando ho iniziato la cura non ci sono stati progressi e la mia ginecologa ha spiegato che se al termine della cura non sarà diminuita mi dovrà operare. Secondo lei è necessario operare o è troppo frettoloso? Da luglio ho scoperto questa ciste a causa di forti dolori all’addome, ma con la cura non ho avuto più questi dolori. A dicembre devo andare al controllo. Ho fatto anche il ca125 con risultato 17 e qualcosa (negativo) ma prima del controllo rifaccio quest’ultima analisi.

Con il farmaco Endodien , visto che prendo questi farmaci da mesi, c’è rischio di una gravidanza? Su Sibilla mi sono

informata, ma su Endodien ho dei dubbi perché non è un farmaco contraccettivo. Ho avuto un rapporto non protetto qualche giorno fa e mi hanno sconsigliato una gravidanza con questa ciste e mentre faccio le cure. Grazie infinite, buona giornata.



Francesco De Seta Francesco De Seta Cara signora,

la decisione di follow up medico e chirurgico di una cisti dipende da molte variabili: dimensioni, caratteristche ecografiche, sintomi, desiderio della donna di avere una gravidanza, natura della formazione. Insomma sono diversi i fattori che ci spingono a trattare con farmaci o ad intervenire chirurgicamente.

Sicuramente l'endometriosi non necessita sempre di chirurgia ma, ad oggi, la terapia conservativa (medica) è un approccio consigliabile. La verifica di segni, sintomi, evoluzione della cisit porta lo specialista che l'ha in cura a decidere con lei la soluzione migliore. Cordialmente. I farmaci che hanno una specifica azione anti endometriosica , come quello a cui lei fa riferimento, sono prescrivibili solo per tale azione e non contraccettiva