Dubbi sul vaccino antimeningococco

Chiedo semplicemente: chi deve fare il vaccino del meningococco B; quanto dura la protezione? è vero che la non va oltre i 2 anni?

Cara lettrice,

innanzitutto grazie per aver riportato l’attenzione su un tema così importante ed attuale come quello della meningite meningococcica e della vaccinazione, unico strumento sicuro ed efficace per aiutare a prevenirla. Purtroppo non esiste un rischio zero per la popolazione di contrarre la malattia invasiva da meningococco. Il batterio responsabile della meningite meningococcica, la Neisseria Meningitidis, viene trasmesso per via interumana da un soggetto portatore ad un altro soggetto. Si stima che il 5-10% (la percentuale può arrivare fino al 25% negli adolescenti) degli adulti siano portatori asintomatici. Lo stato di portatore è asintomatico, ha una durata variabile (da giorni a mesi) e nella maggior parte dei casi termina con la produzione di anticorpi. In meno dell1% può svilupparsi invece la malattia meningococcica. Perché alcuni si ammalano e altri no? Da cosa dipende? Da numerosi fattori, tra cui le difese innate ed acquisite del soggetto che viene infettato dal meningococco, specifici fattori batterici ( ad esempio, la carica batterica) e fattori genetici dell’ospite. I bambini piccoli, gli adolescenti, ma anche i giovani adulti sono a rischio più elevato di contrarre infezione e malattia meningococcica rispetto al resto della popolazione. Per quanto riguarda il sierogruppo B, la maggior parte dei casi si concentra fra i bambini più piccoli, al di sotto dei due anni di età, motivo per cui, in base anche al vigente Piano Nazionale Vaccini, è importante iniziare la vaccinazione il prima possibile. Il vaccino anti-meningococco B può essere somministrato a partire dal 3°mese (61 giorni di vita) con dosi successive, stabilite in base all’età di inizio vaccinazione.

I dati attualmente disponibili in letteratura non consentono di stabilire la durata della protezione contro il meningococco B, ma attualmente il vigente Calendario Vaccinale non consiglia una dose di richiamo. Con cordialità.

