Dubbi sul valore del beta-hCG

Una domanda di: Alessia

Sono a riscriverle: i test di gravidanza hanno dato un risultato positivo, però le volevo fare una domanda. Lunedì, primo giorno di ritardo, ho fatto l’esame del sangue per il dosaggio delle beta-hCG e sono risultata positiva con un valore di 134. Mi può dire se è basso come valore o, se essendo all’inizio, ci può stare che siano così?

Grazie mi scusi del disturbo, cordiali saluti.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

innanzitutto auguri per la sua gravidanza. Per quanto riguarda la sua domanda, un unico valore dell’ormone gonadotropina corionica umana (beta-hCG) non è particolarmente indicativo, se non in quanto esprime che la gravidanza è iniziata. Di fatto però, una volta appurato che il concepimento è avvenuto, quello che conta è il confronto tra più valori, ricavati da più dosaggi successivi del beta-hCG, in quanto è il loro aumento progressivo a segnalare che la gravidanza è evolutiva, cioè sta procedendo. In realtà, non c’è alcuna necessità di

effettuare il dosaggio nel sangue del beta-hCG, salvo diversa indicazione del ginecologo curante (ma penso che nel suo caso, sia stata una sua decisione), visto che per appurare che la gravidanza è iniziata è più che sufficiente affidarsi al test fai-da-te che si esegue sulle urine e non occorre affatto effettuare un prelievo di sangue. La ragione si individua con chiarezza nella domanda che lei mi pone: se non è il ginecologo a guidare e poi a leggere il risultato del dosaggio del beta-hCG nel sangue, quello che emerge anziché tranquillizzare o confermare la gravidanza può diventare fonte di inutili ansie, come appunto sta accadendo nel suo caso. Le consiglio dunque di non fare altri esami ma di fissare invece il primo controllo dal suo ginecologo.

In quell’occasione, grazie anche all’ecografia, avrà la conferma che cerca.

Tanti cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

