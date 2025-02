Dubbi sul valore del progesterone

Vorrei gentilmente chiederle un suo parere in merito agli esami in allegato. Ho effettuato gli esami ormonali in 21esima giornata del ciclo.

Il ciclo è iniziato il 3 gennaio. Picco LH con stick ovulazione il 18 gennaio. Il 20-21 fitte ovaia sx.

Secondo Lei, il valore di 30 di progesterone in 21esima giornata va bene? Non è troppo alto? Vedo che è alto rispetto ai valori soglia. Inoltre, avendo ovulato solo due giorni prima rispetto al prelievo ematico, è normale che fosse il progesterone già così alto? Avrei dovuto fare i dosaggi a 7 giorni di distanza dalla presunta ovulazione?

Mi è tornato il ciclo il 3 febbraio. La ringrazio molto.