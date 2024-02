Dubbi sul valore del TSH

Una domanda di: Amal

Ho 31 anni e sono alla prima gravidanza 6 settimana ho appena fatto le analisi e risulta un TSH di 4,37. In passato non ho mai avuto problemi ti tiroide. Devo preoccuparmi, essendo le prime settimane?



Gianni Bona Gianni Bona

Cara signora, non mi riferisce il valore dell’FT4, che per non destare preoccupazione quando il valore del TSH è come quello che le è stato rilevato, deve essere compreso nel range dei valori desiderabili, possibilmentenon tendente al basso. Se fosse al di sotto della soglia dei valori desiderabili, dovrà fare controlli a intervalli regolari. Mi chiedo s elei abiti in una zona iodio priva, perchè il dato potrebbe essere dovuto a questo… In generale, come penso lei possa ben comprendere, anche se, a mio avviso, con questo valore del TSH e un FT4 nella norma, non c’è bisogno di terapia, lei deve senza dubbio affidarsi all’endocrinologo per una valutazione generale e per farsi eventualmente indicare ogni quanto ripetere i controlli. Del resto, credo che i dosaggi degli ormoni legati alla tiroide glieli abbia prescritti un collega endocrinologo, dico bene? Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto