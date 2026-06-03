Dubbi sul valore delle beta-hCG

Una domanda di: Sara

Ho avuto l'ultima mestruazione il 16.04, poi ho avuto i sintomi dell'ovulazione attorno al 3-4-5 maggio (test ovulazione positivo solo il giorno 6 maggio).

Il 26 maggio il test di gravidanza sulle urine risulta positivo. Il 27 ho eseguito le beta hcg e il valore è risultato 55.

Vorrei sapere a quale settimana sono e se il valore delle beta hcg è basso, o se il tet va ripetuto prima di avere una risposta. L'età (quasi 36 anni) può influire sull'esito dell'impianto, o potrebbe essere un impianto tardivo dovuto a un'ovulazione tardiva? Non ho sintomi, se non il test positivo e dolori al basso ventre.

Grazie per la risposta!



