Dubbi sul valore delle beta-hCG

Dalla sesta settimana di gravidanza in avanti è l'ecografia che può rivelare se la gravidanza sta procedendo come sperato.
Una domanda di: Sara Ho avuto l'ultima mestruazione il 16.04, poi ho avuto i sintomi dell'ovulazione attorno al 3-4-5 maggio (test ovulazione positivo solo il giorno 6 maggio).
Il 26 maggio il test di gravidanza sulle urine risulta positivo. Il 27 ho eseguito le beta hcg e il valore è risultato 55.
Vorrei sapere a quale settimana sono e se il valore delle beta hcg è basso, o se il tet va ripetuto prima di avere una risposta. L'età (quasi 36 anni) può influire sull'esito dell'impianto, o potrebbe essere un impianto tardivo dovuto a un'ovulazione tardiva? Non ho sintomi, se non il test positivo e dolori al basso ventre.
Grazie per la risposta!
Claudio Ivan Brambilla
Cara signora,
lei il giorno 1° giugno è di 6 settimane più tre giorni, secondo il calendario ostetrico che considera le settimane di gravidanza a partire dalla data di inizio dell'ultima mestruazione. Un unico valore delle beta ci dice solo che la gravidanza è iniziata, quindi andrebbe ripetuto per vedere se aumenta. Quello che occorre fare ora è l'ecografia che ci toglierà qualche dubbio. Cordialmente.
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